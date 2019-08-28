Вашингтон, 28 августа, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле, передаёт 28 августа телеканал CNN.

Instagram.com/ thejessicombs До аварии

Как сообщается, авария произошла накануне в пустыне Алворда в штате Орегон, где гонщица пыталась побить свой собственный рекорд и разогнаться до 619 миль в час (почти 996 км/ч).

39-летняя Комбс уже имела титул «самой быстрой женщины на четырёх колесах». В 2013 году она побила продержавшийся почти полвека рекорд скорости среди женщин, разогнавшись до 632 км/ч, а спустя три года установила новый рекорд — 769 км/ч.

Джесси Комбс также была известна как соведущая популярного шоу «Разрушители легенд» (MythBusters). Помимо этого она работала в телепередачах All Girls Garage, Extreme 4×4 и Overhaulin.