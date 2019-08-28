Лондон, 28 августа, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Нефть марки Brent снова «прощупывает» символический барьер в $60 за баррель, 28 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent выросла в цене на 85 центов (1,44%), до $59,88 за баррель. В ходе торгов марка поднималась до $60,47 за баррель.

Нефть WTI поднялась на 84 цента (1,53%), до $55,77 за баррель. Сессионный максимум WTI составил $56,70 за баррель.

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