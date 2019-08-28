Цхинвал, 28 августа, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 28 августа посетил село Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района республики, в окрестностях которого грузинскими службами возводится незаконный блокпост. Глава государства совершил поездку с целью, чтобы на месте ознакомиться со сложившейся ситуацией. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Presidentruo.org Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил село Уиста

Анатолий Бибилов заверил жителей, что селу Цнелис ничто не угрожает. «В целях сохранения стабильности и безопасности наши посты в таком количестве, в котором нужно, будут размещены там, где это необходимо. Никто не сможет нарушить границу. На какие бы провокации ни пошла Грузия, наши люди будут в безопасности», — заявил президент.

Анатолий Бибилов побывал также в непосредственной близости от границы, ознакомился с ситуацией и дал соответствующие поручения руководителям силовых структур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 августа на границу с Грузией выехали сотрудники КГБ Южной Осетии. Данное действие является ответной мерой на провокационные действия грузинской стороны. 24 августа в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии грузинские силовые структуры прорубили лес и провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг. 25 августа в окрестностях н.п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов полиции Грузии. 27 августа комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о продолжающихся провокациях на государственной границе с Грузией в окрестностях н.п. Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.