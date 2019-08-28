Курган, 28 августа, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Министр строительства России Владимир Якушев позитивно оценил ход реализации в Курганской области нацпроекта «Жильё и городская среда». Также он положительно отозвался об изменениях, произошедших в Зауралье с января, сообщает пресс-служба Минстроя.

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Регион он посетил 28 августа. По его оценке, Зауралье взяло в реализации проекта хороший темп. Якушев объехал Курган и лично ознакомился с ситуацией на нескольких объектах. Это и строящаяся улица Мальцева, и ремонтируемая Омская, и реконструируемая набережная с парком Победы. А затем признал: увиденное им показывает реальную синергию всех тех средств, которые были получены для работы по нацпроектам.

«Я удовлетворен тем, что сегодня происходит в Курганской области, вижу, что до 31 декабря есть предпосылки, что проекты будут завершены», — заявил чиновник.