Мурманск, 28 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В 2020 году в Мурманске начнет работу еще один рыбоперерабатывающий завод — «Русская пикша». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Gov-murman.ru Закладка завода

Плановый объём производства — не менее 25 тонн филе и фарша в сутки. Инвестиции в строительство составят порядка 250−300 млн рублей. Под будущее предприятие выделяется квота около 1000 тонн трески и пикши.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Мурманске начал работу завод по производству охлажденной и замороженной рыбы «Русская треска» с производительной мощностью 50 тонн в сутки.

Оба завода — совместные предприятия ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» и группы компаний «Агама».