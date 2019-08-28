Вашингтон, 28 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Вашингтон начнёт обсуждать возврат Турции в программу получения истребителей пятого поколения F-35 только при условии полного избавления от российских комплексов ПВО С-400, заявил 28 августа глава Пентагона Марк Эспер.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Такое заявление Эспер сделал в ходе брифинга для журналистов.

При этом он подчеркнул, что простого отказа Анкары от эксплуатации российских зенитно-ракетных систем будет недостаточно для возвращения Турции в программу F-35.

«Они должны полностью отказаться от С-400, убрать их из страны, и тогда мы будем рассматривать этот вопрос», — заявил Марк Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал участие Турции в программе получения истребителей F-35 в середине июля текущего года. Поводом для этого послужило принятие на вооружение турецкой армии российских зенитно-ракетных систем С-400.

Стоит отметить, что ранее Турция внесла в фонд разработки истребителя F-35 порядка $1,5 млрд.