Лондон, 28 августа, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал королеву Елизавету II предотвратить приостановку работы парламента перед Brexit, 28 августа передает агентство Reuters.

Number 10 Борис Джонсон

Сообщается, что Корбин написал королеве письмо и попросил о личной встрече. Также за заступничеством к королеве обратились либерал-демократы Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британский парламент начнет вторую сессию только 14 октября. Уже 31 октября Великобритания должна покинуть ЕС.

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