Ашхабад, 28 августа, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Заместитель министра культуры Нурсахет Ширимов возглавил делегацию Туркмении, прибывшую в китайскую провинцию Цзилинь для участия в международном форуме «Китай — Северо-Восточная Азия», — пишет «Туркменистан. Золотой век».

Kerri-Jo Stewart Ахалтекинская порода

Губернатор Цзинь Цзуньхай рассказал главе туркменской делегации о заинтересованности китайской стороны в развитии сотрудничества с Туркменией в сфере торговли и инвестиций, а также в углублении культурных связей между странами.

Также представители Туркмении посетили выставку «Ахалтекинские скакуны и Шелковый путь», на которой были представлены более 60 картин известных китайских и зарубежных художников, посвященных выведенной туркменами элитной породе коней.

Помимо этого, туркменские делегаты приняли участие проходившем в городе Чанчунь фестивале конной культуры Туркмении и Китая, в рамках которого состоялось цирковое представление с участием группы туркменских национальных конных игр «Галкыныш».

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