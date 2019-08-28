Москва, 28 августа, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев, незаконно арестованный ливийскими властями в 2016 году, рассказал «Комсомольской правде» о задержании экипажа в нейтральных водах близ Триполи и условиях содержания в местной тюрьме. Первые два года моряки сидели без предъявления каких-либо обвинений, и только усилиями правозащитников россиян удалось вернуть на родину.

Тюрьма

Владимир отметил, что задержание больше походило на захват заложников. Вооруженные люди без опознавательных знаков подошли к судну на скоростных лодках, зашли на борт, вывели экипаж под дулами автоматов, забрали телефоны и технику, после чего увезли в порт Триполи. Только потом моряки поняли, что это были не пираты, а военные ливийского правительства. Захват был осуществлен в нейтральных водах, где местные власти не имеют никаких полномочий, добавил капитан.

Рассказывая о ливийской тюрьме, Текучев назвал это место адом, где жизнь человека ничего не стоит. Они содержались в неофициальной тюрьме при аэропорте Митига, которая находится под контролем бандформирований. Туда не допускали ни адвокатов, ни дипломатов, ни представителей международных организаций, рассказал моряк. Ничего общего с законными процедурами она не имеет, более того, за незаконно задержанных ливийским правительством моряков требовали выкуп в миллион долларов.

В тюрьме было два вида камер. Общая камера 10 на 10 метров, где находилось 27 человек, и одиночные, площадью чуть более метра. Ни в тех, ни в других нормальному человеку существовать невозможно, но это меньший из ужасов заключения в ливийской тюрьме. В колонии процветают пытки и издевательства под полным покровительством властей Триполи.

«В тюрьме есть человек по имени Мунир, который обладает садистскими наклонностями: просто берет свой пистолет и стреляет в конечности, целясь в кость, чтоб потом, в последующем, тюремный врач отрезал человеку ногу или руку. Видел людей, у которых вырезали мышцу. Видел человека, на которого охранник прыгнул в тяжелых армейских ботинках на спину и сломал ее. Человека унесли в госпиталь, выгнутого в обратную сторону. Больше я этого человека не видел», — рассказал капитан.

Людей избивали постоянно. Одних подвешивали наручниками к потолку и били железными прутьями, другим отбивали конечности. На заключенных прыгали так, что рвались связки. С ливийцами поступают максимально жестко, но и иностранцам приходится туго, отметил Текучев. Капитан рассказал об одном итальянце, которого похитили в Триполи в 2015 году. Он приехал на бизнес-встречу, но оказался в погребе. Спустя год его освободили, однако вместо депортации он отправился в колонию при аэропорте Митига. Три года он подвергался избиениями и издевательствам. 1 апреля в Италии добились его освобождения, но парень уехал домой с тяжелой формой туберкулеза.

По словам Владимира, многие из 3000 заключенных — иностранцы. На вопрос об условиях содержания российских социологов, незаконно задержанных в Триполи в июне, капитан ответил, что их не видел. Слышал от других узников, что их содержат в другом корпусе тюрьмы, где условия похуже наших, добавил освобожденный из ливийской тюрьмы моряк.