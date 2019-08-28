Киев, 28 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман официально сложил свои полномочия. В связи с этим он сегодня, 28 августа, опубликовал официальное видеообращение на своей странице в социальной сети Facebook.

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман

Гройсман обращается к украинским гражданам и своему преемнику на посту премьер-министра. Уходящий глава правительства желает «сил, терпения и удачи». Он подчеркивает, что именно от главы кабинета министров зависит успех работы правительства и всего государства.

«Из своего опыта понимаю, как это очень непросто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей», — сказал Гройсман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить заместителя руководителя администрации главы Украины Алексея Гончарука на пост премьер-министра.

Новый кабинет может быть сформирован уже 29 августа. В тот же день Верховная рада начнет свою работу в новом составе.