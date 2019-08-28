Бразилиа, 28 августа, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что соберет встречу стран Южной Америки по проблеме пожаров в бассейне Амазонки, 28 августа передает агентство Reuters.

Пожары в тропических лесах Амазонии

Болсонару сообщил журналистам после встречи с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, что встреча южноамериканских стран по Амазонии состоится 6 сентября в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бразилии и лично президент Болсонару стали объектами резкой критики стран ЕС и международных экологических организаций из-за резкого увеличения числа пожаров в Амазонии в 2019 году.

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