Минск, 28 августа, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил информацию об отказе белорусского лидера Александра Лукашенко от приглашения на мемориальные мероприятия в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Нашу страну на мероприятиях будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Белорусии в Польше Владимир Чушев«, — приводит его слова пресс-служба МИД республики.

При этом Глаз добавил, что в Минске «признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства».

Напомним, ранее сегодня издание Rzeczpospolita сообщило со ссылкой на источники, что Александр Лукашенко отказался от приглашения польского лидера Анджея Дуды по причине того, что Варшава не пригласила на мероприятия президента России Владимира Путина. Отмечалось, в Польшу не полетит ни один из высокопоставленных белорусских политиков, а представлять страну будет посол.

Памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, будут проходить в Польше 1 сентября. Приглашения на них были направлены польской стороной главам государств Европейского союза и НАТО, а также стран — участниц Восточного партнёрства.