В Екатеринбурге обсудят благоустройство Зелёной рощи
Екатеринбург, 28 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум.
Митрохина Марина
Зеленая Роща. Ново-Тихвинский монастырь
Мэрия Екатеринбурга проведёт общественные обсуждения конфликтного благоустройства парка «Зёленая роща». Об этом заявил урбанист Владимир Злоказов в Facebook.
На обсуждения пригласили самого Злоказова, который ранее выражал несогласие с официальным проектом реконструкции парка. Мероприятие организует комитет благоустройства в горадминистрации.
Сейчас работы в парке приостановлены.
Напомним, 8 августа 2019 года в Зеленой роще, которую тогда начали реконструировать, сломали забор. Проект обновления парка вызвал недовольство ряда горожан и общественников.