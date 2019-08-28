Москва, 28 августа, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка под колёсами внедорожника 28 августа на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Следственный комитет РФ

По данным следствия, автомобиль Range Rover во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта совершил наезд на мужчину с ребёнком, в результате чего девочка скончалась от полученных травм, а мужчина был госпитализирован.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Отмечается, что на месте ДТП в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Других подробностей в сообщении СК не приводится. Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о том, что водитель внедорожника скрылся с места происшествия, и полицией предпринимаются меры по его розыску.