Киев, 28 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение, в котором заявил, что оставляет своему преемнику стабильную и развивающуюся экономику.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Видеообращение было опубликовано 28 августа на странице Гройсмана в Facebook.

Он заявил, что успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца всегда были для него приоритетом номер один. Кроме того, Гройсман утверждает, что оставляет после себя стабильную и развивающуюся страну.

Кроме того, Владимир Гройсман заявил, что планирует заниматься вопросами децентрализации.

Как сообщало ИА REGNUM, за период работы нынешнего правительства Украина добилась официального статуса беднейшей страны Европы.