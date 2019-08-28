Прощается. Уходит? Премьер-министр Украины опубликовал прощальное видео
Киев, 28 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение, в котором заявил, что оставляет своему преемнику стабильную и развивающуюся экономику.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Гройсман
Видеообращение было опубликовано 28 августа на странице Гройсмана в Facebook.
Он заявил, что успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца всегда были для него приоритетом номер один. Кроме того, Гройсман утверждает, что оставляет после себя стабильную и развивающуюся страну.
Кроме того, Владимир Гройсман заявил, что планирует заниматься вопросами децентрализации.
Как сообщало ИА REGNUM, за период работы нынешнего правительства Украина добилась официального статуса беднейшей страны Европы.