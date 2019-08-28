Киев, 28 августа, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Назначение заместителя главы офиса президента Украины Алексея Гончарука премьер-министром страны в настоящий момент — наиболее вероятный сценарий, заявил вечером 28 августа политолог Руслан Бортник.

President.gov.ua Алексей Гончарук

«Да, это продолжение социально-экономического курса предыдущих правительств (прежде всего, Владимира Гройсмана); нет, это не наихудший вариант; да, премьер будет в тени офиса президента», — комментирует ситуацию Бортник.

«Алексей Гончарук, который может стать премьер-министром, вызывает только симпатию, экономический блок нового правительства очень сильный», — заявил в эфире 24 канала экономический эксперт Сергей Фурса.

«Теоретически, этот состав может претендовать на звание лучшего правительства Украины в будущем, потому что действительно есть люди с правильными ценностями. По крайней мере та группа, которая олицетворяет экономический блок (предполагается, что министром финансов остается Оксана Маркарова, министром экономики будет назначен Тимофей Милованов — ред.). Если под эгидой этих людей будут внедрены изменения — мы знаем слухи, что на первом заседании будет 50−100 законопроектов и в ближайшие месяцы мы увидим рынок земли», — сказал эксперт.

Вместе с тем Фурса добавил, что «окно возможностей» для правительства и партии «Слуга народа» достаточно быстро закроется — «через полгода и рейтинг президента Зеленского уменьшится — это будет влиять на их поведение также».

ИА REGNUM напоминает, что накануне о решении по кандидатуре премьера сообщили сразу несколько центральных СМИ, а вечером 27 августа эту информацию подтвердил народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

Сегодня вечером Гончарук посетил закрытую встречу президента Зеленского и депутатов партии «Слуга народа».

Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, в этот же день может быть назначено новое правительство.