Париж, 28 августа, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон обратился к послам своей страны во вторник, 27 августа, с призывом превратить Францию и Европу в «державу, обеспечивающую баланс» во всё более биполярном мире с двумя великими государствами — Китаем и Соединенными Штатами. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Кроме того, Макрон выступил за «стратегию дерзости» в дипломатии.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Президент напомнил своим послам, что миропорядок, возникший после Второй мировой войны, «изменился беспрецедентным образом» с появлением на международной арене новых держав, таких как Китай и Индия. Он также предупредил, что человечество сейчас переживает «конец западной гегемонии в мире».

В связи с этим Макрон счел необходимым переосмыслить порядок вещей и переоценить то место, на которое Франция и Европейский союз могут претендовать в возникающем новом мире.

«Мы не держава, придерживающаяся взглядов США, пусть Вашингтон и важный союзник», — сказал французский лидер в своей традиционной речи перед дипломатическим корпусом, демонстрируя начало нового политического курса и представляя стратегию Франции во внешней политике.

«Мы не держава, которая считает врагов наших союзников своими врагами», — добавил он. По мнению Макрона, Франция и ЕС не могут оставаться «простыми наблюдателями»: они должны действовать, чтобы не потерять контроль и сохранить свое положение в мире. А для этого необходима «дерзость» и «глубочайшая свобода действий», уточнил президент.