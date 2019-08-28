Тамбовский губернатор поручил усилить меры безопасности в День знаний
Тамбов, 28 августа, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 28 августа, провел заседание областной антитеррористической комиссии, на котором был выработан ряд поручений для обеспечения безопасности в День знаний и единый день голосования 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Накануне начала нового учебного года прошла проверка состояния антитеррористической защищенности во всех учебных заведениях региона. На территории области 2 сентября 2019 года примут воспитанников 798 общеобразовательных организаций. В целом все они к новому сезону готовы, но в отдельных случаях были выявлены недостатки, основными из которых являются отсутствие квалифицированной охраны. В некоторых школах охрана объектов осуществляется только работниками образовательных организаций (сторожа, вахтеры, технический персонал). В связи с этим Александр Никитин потребовал в кратчайшие сроки исправить отмеченные недочеты и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, их допустивших.
Для того чтобы 2 сентября обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса и гостей школ, сотрудники правоохранительных органов будут нести усиленное дежурство. Управлением образования области совместно с УМВД России по Тамбовской области, управлением дорог и транспорта области будут проведены контрольные проверки технического состояния автобусов, осуществляющих перевозки детей, эксплуатационного состояния основных маршрутов движения, а также соблюдения квалификации и иных требований к водительскому составу.
Кроме того, совместно с руководителями органов местного самоуправления будет продолжена работа по повышению квалификации лиц, ответственных за обеспечение безопасности в образовательных организациях.
Повышенные меры безопасности будут приняты и в единый день голосования 8 сентября. В Бондарском, Мучкапском, Петровском и Сосновском районах области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Голосование будет организовано на восьми избирательных участках. Правоохранительным органам поручено принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и избирательного процесса.