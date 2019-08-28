Киев, 28 августа, 2019, 18:33 — ИА Регнум. На Украине эксперты критически оценили заявление представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука о том, что партия «Слуга народа» готовит 465 инициатив по изменению Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Напомним, что ранее на брифинге, отвечая на вопрос об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: «Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу», добавив, что, вероятно, многие из инициатив не найдут поддержки в Раде.

В частности, экономист Алексей Кущ отмечает, что традиционно на Украине глупость и бессмысленность законов с лихвой компенсируется их невыполнением, но обещания Стефанчука принять 465 поправок к Конституции — это уже полный правовой беспредел. Эксперт напоминает, что к Конституции США за несколько сот лет приняли всего 27 поправок.

«465 инициатив по изменению Конституции… И это не идиот, не пациент психбольницы, это юрист и представитель президента в Верховной раде… Мне даже не интересно, как эти умственно усталые попали в список. Тут как раз понятно. Как они юристами и адвокатами стали?» — задается вопросом политолог Кирилл Сазонов.

Политолог Дмитрий Корнейчук, в свою очередь, риторически интересуется, не решили ли «эти клоуны» Конституцию Украины по буквам менять.

ИА REGNUM напоминает, что для изменения Конституции Украины в каждом конкретном случае необходимо заручиться поддержкой 300 депутатов. «Слуга народа» имеет фракцию в 254 человека и для конституционных голосований будет вынуждена договариваться с другими политическими силами.