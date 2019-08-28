Рязань, 28 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 29 августа в некоторых районах области температура воздуха опустится до ноля градусов. Прогноз метеообстановки опубликовала 28 августа пресс-служба регионального МЧС.

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Днём температура поднимется до 23 градусов тепла, ночью будет не больше +7. Ветер северо-западный, ночью 1−6 м/с, днём 5−10 м/с. Осадки не прогнозируются. Понижение температуры связано с безоблачной погодой.

Причиной заморозков также стал обширный антициклон, занявший большую часть Европейской России. Он пропускает холодный воздух с акватории Баренцева моря.