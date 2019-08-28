Красногорск, 28 августа, 2019, 18:43 — ИА Регнум. В индустриальном парке «PNK Парк Новая Рига» городского округа Истра завершено строительство универсального здания №1. Как сообщает 28 августа пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области, получено заключение о соответствии строения требованиям технических регламентов проектной документации.

Mosreg.ru Индустриальный парк «PNK Парк Новая Рига»

По словам начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, общая площадь нового корпуса составила 30 тыс. м кв. Здание предназначено для производства и хранения изделий, не требующих специальных условий. Около корпуса также открыли стоянку для грузового транспорта и провели работы по благоустройству территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве к 2035 году возведут 20 технопарков. По данным департамента развития новых территорий столицы, площадки технопарков востребованы у малого и среднего бизнеса.