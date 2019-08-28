Нижний Новгород, 28 августа, 2019, 18:14 — ИА Регнум. В связи с пожаром на судостроительном заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) в Нижнем Новгороде, где погибли два человека, семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации. Также названа предварительная причина возгорания.

Government-nnov.ru Губернатор Глеб Никитин на месте происшествия

На сайте предприятия отмечается, что несчастный случай произошёл на строящемся судне, предварительная причина пожара — нарушение правил техники безопасности: «вспышка кислорода в замкнутом помещении сухогруза». В результате два человека погибли, один получил ранения, и ему оказывается медицинская помощь. Подчёркивается, что в настоящее время предприятие продолжает работу в штатном режиме.

На месте происшествия побывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и подчеркнул важность «соблюдения всех норм и правил при проведении работ». По его словам, руководству «Красного Сормово» необходимо «сделать выводы» в связи с произошедшим. И это касается не только руководства судостроительного завода, но и руководителей других предприятий.

Руководство завода «Красное Сормово» и региональное правительство выразили глубокие соболезнования родственникам и близким пострадавших, которым окажут материальную помощь власти и предприятие.

По данным пресс-службы предприятия, возгорание произошло 28 августа около 8:20 часов в помещении сухогруза проекта RSD59, где трое работников занимались монтажными работами. Для выяснения причины пожара и обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, которая работает совместно со следственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пожаром на судостроительном заводе возбуждено уголовное дело. Пожар, возникший в 08:20 часов, был полностью ликвидирован в 10:13, в тушении участвовали 42 человека личного состава ГУ МЧС по Нижегородской области, задействовано 12 единиц техники.