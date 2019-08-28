Казань, 28 августа, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Архангелогородец Даниил Синицын успешно выступил на чемпионате по профессиональному мастерству, организованный по стандартам движения WorldSkills. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Dvinanews.ru Даниил Синицын

На чемпионате мира Даниил, как и его соперники, мастерил беседку. Нашего участника поддерживали многочисленные болельщики с российскими флагами.

Dvinanews.ru Даниил Синицын

После конкурса архангелогородец отметил, что справился с заданием на все 100 процентов.

«В результате Даниил Синицын набрал 711 баллов и получил медальон за профессионализм. Всего восьми баллов ему не хватило, чтобы занять призовое место. И всего 14 баллов отделили его от звания чемпиона мира. Это отличный результат для Даниила. Своим выступлением он доказал, что сегодня является одним из лучших молодых плотников мира», — отметил министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.