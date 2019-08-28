Свердловчане показали высокий результат на ЧМ WorldSkills в Казани
Екатеринбург, 28 августа, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Выступившие на мировом чемпионате WorldSkills в Казани свердловчане показали высокие результаты. Четверо получили медальоны, а один — золотую медаль.
Tatarstan.ru
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Золото для российской сборной завоевал Дмитрий Титов. Он выступал в компетенции «Информационная безопасность».
Медальоны получили Игнатий Евдокимов («Промышленная механика и монтаж»), Дарья Мальцева («Хлебопечение»), Владислав Тетюшкин («Сетевое и системное администрирование»), а также Павел Яковлев («Окраска автомобиля»).
Напомним, чемпионат проходил с 22 по 27 августа. Награждение прошло вчера. Первое место заняла сборная Китая. У российской сборной 22 медали (14 золотых) и 25 медальонов, врученных за профессионализм.