Анкара, 28 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. В Турции скончалась 12-летняя гражданка Российской Федерации Алиса Адамова, которая пострадала в результате несчастного случая в бассейне отеля в городе Бодрум. Об этом сообщает сегодня, 28 августа, посольство России в Турции.

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Напомним, что несчастный случай с 12-летней гражданкой России произошел в отеле «Санхилл» города Бодрум 18 августа. Девочка купалась в бассейне отеля, в этот момент её руку засосало в сливную трубу и девочка оказалась под водой на длительное время.

Вытащить ребенка удалось только после того, как насос бассейна был остановлен, при этом извлечь девочку из-под воды пришлось вместе с обшивкой бассейна.

Пострадавшая была доставлена в больницу Бодрума в тяжелом состоянии. Позднее её перевезли в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.

Более того, врачи из Санкт-Петербурга прилетали в Турцию, чтобы помочь своим коллегам в лечении девочки.

По факту произошедшего было начато расследование. Задержан владелец отеля.

Однако спасти ребенка так и не удалось.