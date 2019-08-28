Севастополь, 28 августа, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Средняя зарплата педагогов Севастополя в 2018 году составила менее 30 тысяч рублей. Об этом 28 августа сообщили в департаменте образования города-героя.

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«Педагогические работники учреждений дошкольного образования получают в среднем 28 тыс. 777 рублей. Педагоги, работающие в сфере общего образования, — 28 тыс. 519 рублей», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Крыма Наталья Гончарова заявила, что в 2019 году республика перевыполнила целевую ставку по средней зарплате учителей.

«Сегодня целевой показатель средней зарплаты учителей по стране составляет — 25,5 тысячи рублей. В Крыму — 28 тысяч», — сказала Гончарова.