Калуга, 28 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Медицина Калужской области планирует до 2024 года увеличить объем экспорта медицинских услуг в четыре раза. Предполагается за пять лет пролечить не менее 16 тысяч иностранных граждан, а казна регионального здравоохранения пополнится на 684 тыс. долларов США.

Kaluga-poisk.ru В калужской медицине трудятся опытные врачи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения области, в 2019 году в регионе разработаны программы повышения квалификации медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи иностранным гражданам. Проводятся мероприятия по лицензированию соответствующей медицинской помощи, разработаны макеты информационных материалов и листовок по медицинскому туризму.

Напомним, одноимённый федеральный проект направлен на создание и развитие на территории России механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта отечественных медицинских услуг. Цель — создание дополнительных источников финансирования отрасли, а также достижение результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохранение».