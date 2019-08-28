Екатеринбург, 28 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Детская площадка в обновлённом сквере Первых Строителей МЖК в Екатеринбурге превратилась в месиво из-за некачественной работы подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии ЕАН.

Екатеринбург.рф Осмотр сквера

В горадминистрации уточнили, что исполнитель не смог соблюсти все необходимые техусловия из-за неблагоприятных погодных условий. Однако о недостатках обновлённого сквера стало известно только при его открытии.

Напомним, 27 августа 2019 года в Екатеринбурге открыли обновлённый сквер Первых Строителей МЖК. В первый же день от прорезиненного покрытия на детской площадке начали отходить целые куски — оно не успело застыть ко времени открытия.