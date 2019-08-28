Ярославль, 28 августа, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Определился подрядчик по строительству новой школы в Ярославле в микрорайоне «Сокол». Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области. По данным портала госзакупок, это ООО «Атек-энерго», зарегистрированное в Коломне Московской области.

Yarregion.ru Эскиз новой школы в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дважды аукцион срывался из-за отсутствия подрядчиков. Местные строители говорили, что цена работ занижена, она составляет около 500 млн рублей. Как сообщает сайт регионального правительства, общая стоимость проекта составляет 620 млн.

В третий раз на аукцион заявился единственный участник, с ним и планируется заключить муниципальный контракт. По данным открытых источников «Атек-энерго» — часть группы компаний, занимающихся разными видами бизнеса, в том числе строительством. Учредитель компании также является учредителем Ассоциации «Армянский Бизнес-Клуб Киликия».