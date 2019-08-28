Президент Литвы обсудил возможность сближения с Белоруссией
Вильнюс, 28 августа, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Вступивший в должность в июле этого года президент Литвы Гитанас Науседа созвал на заранее не анонсированную встречу главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса и несколько политологов для обсуждения возможности сближения с Белоруссией, сообщает литовское агентство BNS со ссылкой на неназванные источники. Канцелярия Науседы в итоге подтвердила факт встречи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в стране безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.
Сам Науседа во время своего визита в Польшу сразу после своего избрания публично говорил, что Литва точно не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, однако он хотел бы использовать возможности для улучшения отношений с Белоруссией.