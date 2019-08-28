Калуга, 28 августа, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В Калуге прошёл региональный этап II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2019». Калужская область впервые принимала участие в этом конкурсе, сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM по информации управления административно-технического контроля региона.

Admoblkaluga.ru Призёры конкурса. В центре лучший водитель такси области Сергей Орехов.

В настоящее время на территории области действуют 3835 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, среди которых к участию в конкурсе допустили 20 человек. Конкурс состоял из теоретической и практической части. Участникам состязания предстояло продемонстрировать знания законодательства о такси, правил дорожного движения, истории Калужской области, основ устройства автомобиля, оказания первой помощи при ДТП. Жюри также оценивало мастерство участников в скоростном маневрировании, которое включало в себя довольно сложные и разнообразные упражнения.

Наибольший интерес у участников вызвало испытание на комфортность вождения, главным критерием оценки здесь была скорость прохождения дистанции и плавность поездки. Отличительной особенностью этого испытания стало то, что на крыше автомобиля был установлен стакан, доверху наполненный водой. Плавность движения автомобиля оценивалась по количеству воды, которая осталась в стакане, после прохождения испытания. Все водители достойно справились с заданием и проехали с минимальными потерями.

По результатам подсчёта голосов лучшим водителем такси региона был назван Сергей Орехов, который представит Калужскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства, который состоится 26 октября 2019 года в городе Сочи.