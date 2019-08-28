Архангельск, 28 августа, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Народная артистка РФ Елена Яковлева призналась, что путешествие на Северный полюс подарило ей неизгладимые впечатления. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном парке «Русская Арктика».

Rus-arc.ru Автограф Елены Яковлевой

Напомним, ведущая актриса театра «Современник» приняла участие в юбилейном рейсе ледокола «50 лет Победы», посвященном 60-летию атомного ледокольного флота. Яковлева провела встречи с молодыми участниками рейса, напомним, это 68 талантливых старшеклассников со всей России.

По признанию самой актрисы, за девять дней экспедиции она пережила перезагрузку и поймала полярный дзен. На Северном полюсе Елена совершила прогулку по заснеженным торосам в сопровождении государственных инспекторов национального парка и даже сделала фотографию «снежного ангела». На память о визите в нацпарк актриса оставила автограф с признанием в любви к Северу.

Rus-arc.ru Елена Яковлева — «снежный ангел»

«Елена Алексеевна — открытий и очень жизнерадостный человек, она радовалась и удивлялась всему, что видела в путешествии на Северный полюс, нам было очень приятно рассказать и показать ей Арктику», — поделился впечатлениями директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов.