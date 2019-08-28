Тарумовский район, Дагестан, 28 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Более 5,3 тыс. жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе. В зону отключения попали шесть населенных пунктов: сёла Атай-Батхан, Вышеталовка, Новониколаевка, Плодопитомник и Рассвет Тарумовского района, а также поселок Комсомольский Кизлярского района, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Утечка газа на подземном газопроводе была обнаружена примерно в 12:30. Авария локализована, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Возобновить подачу газу планируется к 10:00 завтрашнего дня.

«Социально значимых объектов в зоне отключения нет, так как они не газифицированы, всё необходимое в них осуществляется с помощью электричества», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля жители трёх сел Хасавюртовского района Дагестана остались без газа после того, как на сварном шве распределительного надземного газопровода высокого давления образовалась трещина.