В Калуге прошла педагогическая конференция
Калуга, 28 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 28 августа в Калуге состоялась городская педагогическая конференция «Муниципальная система образования в условиях реализации национального проекта «Образование»: от задач к решениям». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, заместитель министра образования и науки Калужской области Снежана Терёхина, а также представители профсоюзных организаций Калуги и области, руководители образовательных учреждений, педагоги и преподаватели.
Участники конференции обменялись опытом работы по реализации национального проекта «Образование» в различных направлениях: организация предпрофессионального обучения, гражданско-патриотическое воспитание в кадетских классах, система работы с одаренными детьми.
Александр Иванов поздравил педагогов с началом нового учебного года и вручил работникам сферы образования почётные грамоты и благодарственные письма. Глава городского самоуправления подчеркнул, что депутаты Городской думы уделяют особое внимание поддержке образовательных учреждений.
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил присутствующих с наступающим Днём города и пожелал дальнейших профессиональных успехов.