Калуга, 28 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 28 августа в Калуге состоялась городская педагогическая конференция «Муниципальная система образования в условиях реализации национального проекта «Образование»: от задач к решениям». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, заместитель министра образования и науки Калужской области Снежана Терёхина, а также представители профсоюзных организаций Калуги и области, руководители образовательных учреждений, педагоги и преподаватели.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошла педагогическая конференция

Участники конференции обменялись опытом работы по реализации национального проекта «Образование» в различных направлениях: организация предпрофессионального обучения, гражданско-патриотическое воспитание в кадетских классах, система работы с одаренными детьми.

Александр Иванов поздравил педагогов с началом нового учебного года и вручил работникам сферы образования почётные грамоты и благодарственные письма. Глава городского самоуправления подчеркнул, что депутаты Городской думы уделяют особое внимание поддержке образовательных учреждений.

«На протяжении нескольких лет в Калуге действовала разработанная по инициативе депутатского корпуса программа ремонта и реконструкции детских садов, в рамках этой программы было отремонтировано более 20 дошкольных учреждений, — отметил Александр Иванов. — В текущем году совместным решением Городской думы и Городской управы была принята программа «Старым школам — новую жизнь». В 2020 году одной из важных задач будет ремонт школ № 3 и №9, являющихся памятниками архитектуры. Также в приоритете подготовка города к 650-летию».

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил присутствующих с наступающим Днём города и пожелал дальнейших профессиональных успехов.