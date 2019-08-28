Ярославцев удивила новая остановка, поставленная по нацпроекту
Ярославль, 28 августа, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Жители Ярославля активно обсуждают внешний вид нового остановочного павильона, установленного на улице Гагарина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярославцев удивила крайняя простота остановки, сделанной из профтрубы, поликарбоната и оргстекла. В социальных сетях конструкцию назвали «убожеством». Примечательно, что остановка появилась в рамках ремонта улицы Гагарина по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Пользователи социальных сетей нашли и смету в проектно-сметной документации. Всего на улице Гагарина должно быть установлено 6 автобусных павильонов. Цена каждого составляет 77 тысяч рублей. Ярославцы пишут, что реальная цена установленного павильона — 15−20 тысяч.
По данным источников ИА REGNUM, первоначально проект предусматривал установку более качественных остановок, однако в него незадолго до торгов были внесены изменения. Разобраться с взволновавшими общественность остановками поручил мэр своим подчиненным города Владимир Волков.
«Департамент градостроительства предложил красивый проект остановок, а оказывается, за нас уже все придумали и решили. Прошу разобраться в данном вопросе директора департаментагородского хозяйства и найти автора, утвердившего дизайн данного «чуда». Я согласен полностью с ярославцами, такие остановки не являются украшением городских улиц Ярославля и выглядят убого», ― сказал мэр Ярославля Владимир Волков.
Возможно, историю с остановками на улице Гагарина стоит изучить и прокуратуре. Общая стоимость контракта на ремонт улицы Гагарина составляет 71 млн рублей.