Ярославль, 28 августа, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Жители Ярославля активно обсуждают внешний вид нового остановочного павильона, установленного на улице Гагарина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Каширин, «Дороги Ярославля» Остановка на улице Гагарина

Ярославцев удивила крайняя простота остановки, сделанной из профтрубы, поликарбоната и оргстекла. В социальных сетях конструкцию назвали «убожеством». Примечательно, что остановка появилась в рамках ремонта улицы Гагарина по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Пользователи социальных сетей нашли и смету в проектно-сметной документации. Всего на улице Гагарина должно быть установлено 6 автобусных павильонов. Цена каждого составляет 77 тысяч рублей. Ярославцы пишут, что реальная цена установленного павильона — 15−20 тысяч.

По данным источников ИА REGNUM, первоначально проект предусматривал установку более качественных остановок, однако в него незадолго до торгов были внесены изменения. Разобраться с взволновавшими общественность остановками поручил мэр своим подчиненным города Владимир Волков.

«Департамент градостроительства предложил красивый проект остановок, а оказывается, за нас уже все придумали и решили. Прошу разобраться в данном вопросе директора департаментагородского хозяйства и найти автора, утвердившего дизайн данного «чуда». Я согласен полностью с ярославцами, такие остановки не являются украшением городских улиц Ярославля и выглядят убого», ― сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Возможно, историю с остановками на улице Гагарина стоит изучить и прокуратуре. Общая стоимость контракта на ремонт улицы Гагарина составляет 71 млн рублей.