Душанбе, 28 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Шестеро таджикских паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения хаджа, могут быть оштрафованы, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря комитета религии страны Афшина Мукима.

(сс) Ibrahim Rustamov Таджикская кухня

Привлечение к административному наказанию таджикистанцам, вернувшимся из паломничества грозит за нарушение 12 статьи закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», запрещающей организовывать мероприятия по случаю совершения хаджа — «ходжиталбон» и «ходжиоши», подразумевающие подачу угощений для гостей.

Эти нарушения, отметил пресс-секретарь комитета, были выявлены в ходе специальных рейдов сотрудников комитета: «Протоколы о нарушениях закона направлены в суды, и мы ждем их решения».

Напомним, что упомянутый выше закон разрешает проводить мероприятия по случаю проводов и встречи паломников только в семейном кругу. Как подчеркнул Афшин Муким, эти положения были разъяснены всем таджикским паломникам ещё в Мекке и Медине перед возвращением на родину.