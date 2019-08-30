Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 30 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В мае 1939 года в районе реки Халхин-Гол Япония развязала вооружённый конфликт против СССР и Монголии. В августе того же года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление, завершившееся разгромом врага. В преддверии памятной даты в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, посвящённый тем событиям. В нём приняли участие учёные и политологи из России и Монголии.

С сообщениями выступили:

Колеров Модест Алексеевич— к. и. н, главный редактор ИА REGNUM ;

Кошкин Анатолий Аркадьевич — д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM ;

Демурин Михаил Васильевич— дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM ;

Жамсрангийн Урангуа — д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор);

Олег Рудольфович Айрапетов — к. и. н, доцент МГУ;

Колпакиди Александр Иванович— историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм»;

Смирнов Андрей Анатольевич — к. и. н, доцент МАРХИ;

Назаров Олег Геннадьевич— д. и. н, обозреватель журнала «Историк»;

Макушин Александр Владимирович — руководитель Серпуховского отделения РВИО;

Тарасов Станислав Николаевич — к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM.