Москва, 28 августа, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Введение так называемых «жилищных алиментов» предлагалось ещё в 2011 году, отметила в комментарии ИА REGNUM о возможности введения в России поправок в Семейный кодексадвокат и телеведущая Виктория Данильченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Несмотря на то, что в целом идея разрешать судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенкарациональная и ориентирована на защиту детей от бедственного существования, закон до сих пор не принят. Эффективного и продуманного механизма реализации данного законопроекта до сих пор предложено не было.

При обсуждении таких поправок необходимо уделить особое внимание вопросу защиты прав несовершеннолетних граждан, а также родителей, выплачивающих алименты. Ведь, к сожалению, подобные изменения могут стать причиной появления большого количества манипуляций и обманных действий со стороны бывших супругов, проживающих вместе с общим ребенком», — считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко.

Напомним, ранее о том, что комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс, разрешающих судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенка, сообщила «Российская газета».

В начале июня 2019 года идею ввести новый вид алиментов озвучило Министерство юстиции РФ.

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