Прогнозы Орешкина носят ритуальный характер, и веры им нет – эксперт
Москва, 28 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Обещания, отсутствие их реализации, разочарование и новые обещания давно стали циклом российской экономической политики, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение Минэкономразвития РФ понизить свой прогноз по росту доходов граждан РФ в 2019 году.
Однако, как подчеркнул Григорьев, это работает при условии, что авторы прогнозов пользуются серьёзным доверием, чего нельзя сказать про Минэкономразвития РФ, радостные анонсы и декларации о достижениях которого «носят преимущественно ритуальный характер».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерством экономического развития РФ «с учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее».