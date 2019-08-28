Москва, 28 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Обещания, отсутствие их реализации, разочарование и новые обещания давно стали циклом российской экономической политики, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение Минэкономразвития РФ понизить свой прогноз по росту доходов граждан РФ в 2019 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Велико искушение в очередной раз обвинить Максима Орешкина в неоправданном оптимизме, попытке ввести граждан в заблуждение и так далее, но по факту он не сделал ничего особенного, — констатировал Григорьев. — Известно, что не только различные ведомства, но и отдельные международные организации не раз и не два попадались на чрезмерно благоприятных прогнозах, которые в итоге не сбывались. К примеру, предсказания МВФ о росте мировой экономики за последние пять лет не исполнились ни разу. Во многом это связано с феноменом самосбывающегося прогноза — утверждения о скором росте влияют на поведение участников рынка, заставляя активнее вкладываться в различные проекты».

Однако, как подчеркнул Григорьев, это работает при условии, что авторы прогнозов пользуются серьёзным доверием, чего нельзя сказать про Минэкономразвития РФ, радостные анонсы и декларации о достижениях которого «носят преимущественно ритуальный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерством экономического развития РФ «с учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее».