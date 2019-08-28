Куала-Лумпур, 28 августа, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Малайзийская компания Bufori представила предсерийное купе семейства CS, которое по размерам можно сравнить с Porshe 911 в кузове 992. Об этом сообщает портал Motor.ru.

Motor Bufori CS

Стоит отметить, что за десять лет работы — это первая новинка Bufori. Под капотом спорткара двигатель V6 концерна FCA на 3,6 л, при этом есть также версии модели с мотором Hemi V8 объемом 6,4 л.

В основе новинки лежит трубчатый каркас, а панели кузова изготовлены из карбона и кевлара. Длина предсерийного прототипа составляет 4555 мм, но в угоду комфорту серийное авто будет длиннее на 350 мм.

Внутри CS похож на Jeep и Chrysler, поскольку рулевое колесо, приборная панель, селектор трансмиссии и другие мелкие детали были закуплены у американской компании. Новинка Bufori имеет современный мультимедийный комплекс с семидюймовым экраном, систему стабилизации и камеру заднего вида.

Сообщается также, что серийная версия купе CS появится в начале 2020 года.

Напомним, компания Bufori была основана в 1986 году, она занимается выпуском моделей в стиле американских купе 1930-х годов.

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