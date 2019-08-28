Ростов-на-Дону, 28 августа, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Административная инспекция Ростовской области проиграла судебную тяжбу компании «Крокус», которая занималась благоустройством прилегающей к стадиону «Ростов-Арена» территории. В связи с этим ответственность за состояние аллеи, которая ранее была выжжена палящим солнцем и отсутствием должного ухода, несут региональные власти.

Rostov-gorod.ru Стадион «Ростов-Арена»

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Подрядчик указал на то, что содержание прилегающей к стадиону территории не включено в договор об оказании услуг. Все пункты, прописанные в государственном контракте, компания выполнила. В связи с этим Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону «Крокуса», пишет портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в гибели зелёных насаждений на аллее, расположенной рядом со стадионом, прокуратура обвинила подрядчика.