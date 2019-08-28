Симферополь, 28 августа, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Все крымские школы готовы к началу нового учебного года и полностью укомплектованы учебниками. Об этом заявила министр образования республики Наталья Гончарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Мы на сегодняшний день на 100% обеспечены учебниками, именно такую информацию подали все муниципальные образования в разрезе каждой школы. В помощь образовательным организациям провели мониторинг, знаем потребность по учебникам», — отметила Гончарова.

По её словам, в бюджетном запросе на следующий год будет запланировано не менее 200 млн рублей на централизованную закупку учебников по запросу самих школ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.