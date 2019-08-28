Берлин, 28 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» исключает из своих рядов одного из региональных лидеров, Дорис фон Сайн-Витгенштейн, в связи с ее поддержкой группы Gedaechtnisstaette, признанной экстремистской. Об этом решении немецкой националистической партии 28 августа сообщило агентство AssociatedPress.

Emmanuel Huybrechts Юстиция

Большинством голосов членов партии «Альтернатива для Германии» было принято решение выгнать Дорис фон Сайн-Витгенштейн из-за «поведения, наносящего ущерб партии».

Фон Сайн-Витгенштейн ушла с поста лидера партии в Шлезвиг-Гольштейне, самой северной земли Германии, в декабре. Она вновь получила место работы на прошедшем в июне партийном съезде, несмотря ее поддержку группы Gedaechtnisstaette и мемориального сайта, соучредитель которого был осужден за отрицание Холокоста.

Позиции ультраправой партии относительно слабы в Шлезвиг-Гольштейне, она, но имеет большие опорные пункты на востоке Германии.

Фон Сайн-Витгенштейн сказала, что она предпримет юридические меры против вынесенного 28 августа решения.