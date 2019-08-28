Калуга, 28 августа, 2019, 14:55 — ИА Регнум. 28 августа в пресс-центре газеты «Весть» в Калуге состоялся брифинг, посвященный информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!». На вопросы калужских журналистов отвечали заместитель военного комиссара Калужской области Евгений Павлюшин и начальник регионального пункта отбора на военную службу по контракту Максим Косов.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге пройдет широкомасштабная акция Министерства обороны РФ

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на встрече отмечалось, что широкомасштабная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!» стартовала в мае 2014 года и уже прошла во многих крупных городах страны. В Калуге это мероприятие запланировано на 31 августа.

Для калужан и гостей города Министерство обороны РФ совместно с администрацией области и Городской управой подготовили настоящий праздник. 31 августа с 10:00 до 16:00 на набережной Яченского водохранилища и в сквере имени Волкова будут работать площадка статического показа новейших образцов вооружения и военной техники, выставка военной формы, а также два современных мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту.

Каждый желающий сможет узнать об условиях поступления и прохождения военной службы по контракту, ощутить ее колорит, познакомиться с земляками, которые связали свою жизнь с армией и стали гордостью Вооруженных сил.

У горожан будет возможность поучаствовать в гимнастической разминке «Олимпийское утро» под руководством мастеров спорта международного класса, увидеть настоящий спарринг бойцов воздушно-десантных войск. Будут развернуты площадки динамического спортивного показа мастер-классов по гиревому спорту, боксу, фехтованию, хоккею, баскетболу. Их проведут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы из состава Центрального спортивного клуба армии.

Сборная Западного военного округа по парашютному спорту продемонстрирует элементы купольной акробатики, украсив небо флагами России и различных видов войск.

Предусмотрена большая концертная программа с участием коллективов центрального дома Российской армии имени М.В.Фрунзе (г. Москва), Ансамбля песни и пляски краснознаменного Западного военного округа, прославленного вокально-инструментального ансамбля 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Крылатая гвардия», а также студии эстрадной песни «Акцент» (г. Калуга).

В рамках акции пройдет торжественная церемония передачи Калужскому объединенному музею-заповеднику копии боевого знамени 24-го гвардейского артиллерийского полка 5-й стрелковой дивизии, принимавшего непосредственное участие в освобождении города Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Юных патриотов Калужской области примут в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Состоится парадное дефиле одного из самых элитных подразделений Вооруженных сил РФ, участника крупнейших мероприятий, проводимых руководством государства в стране и за рубежом, — роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа.

На площадках акции будут работать полевые кухни и киоски с сувенирной продукцией «Армия России».

Центральным событием акции станет красочное авиашоу с участием пилотажной группы воздушно-космических сил «Соколы России».