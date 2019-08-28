Луганск, 28 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Украинские силовики прячут боевую технику в жилой застройки возле линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил 28 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Нашей разведкой выявлено размещение РСЗО «Град» (БМ-21) в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы в населённом пункте Чабановка. В районе населённых пунктов Троицкое и Новозвановка, на передовых позициях замаскированы и рассредоточены около десяти боевых бронированных машин ВСУ. Также, отмечено прибытие БТР-80 в населённый пункт Попасная, который был размещён на территории жилого домовладения», — сказано в сообщении.

Филипоненко отметил, что таким образом боевики ВСУ используют перемирие для наращивания сил в зоне конфликта.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские силовики прячут от международных наблюдателей на окраине Мариуполя две 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика».

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