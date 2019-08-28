Ярославль, 28 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Депутаты постоянной комиссии по экономике муниципалитета Ярославля проголосовали против включения в план приватизации Ленинского рынка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ленинский рынок

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия акционировала рынок и предложила продать акции предприятия. Эти планы вызвали опасения депутатов. Они боятся, что рынок будет снесен, а на его месте будет построен торговый центр или жилые дома. При этом жители района выступают за сохранение рынка.

Вызывает вопросы и возможная цена продажи. Номинальная цена акций составляет около 38 млн рублей. Но начальная цена аукциона определится по результатам независимой оценки, которая будет проведена после включения предприятия в план приватизации.

«Продавать за 38 или 70 млн — это смешно. Социально значимый объект. Говорить, что мэрии кровь из носу нужно 38 млн — это смешно. Наверно, справимся как-то. Вот Ленинский район без рынка не справится», — сказал председатель комиссии Константин Шлапак.

По словам Константина Шлапака, при хорошем управлении рынок может приносить 10−15 млн рублей ежегодно. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц, напротив, уверен, что сделать этот муниципальный рынок прибыльным невозможно. Выгоднее его продать.

Депутаты усомнились и в возможной рыночной оценке акций АО «Ленинский рынок». Предприятие сейчас является убыточным, что может повлиять на его оценку.

«Сейчас мы проголосуем, и никак не сможем повлиять на этот процесс. Выиграет аукцион москвич, обратится в суд, и получит судебное решение, что может сделать там что угодно», — сказал депутат Дмитрий Кузьмин.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц пытался заверить депутатов, что цена продажи не будет низкой.

«Нами проводилась экспресс-оценка, она составляет 140−150 млн рублей. Если будет несколько желающих, эта цена может возрасти. Второй вопрос — это опасения, что акции будут проданы кому-то своему, не по публичной процедуре и город потеряет этот актив. Я хочу развеять эти опасения. Приватизация всего муниципального имущества осуществляется на электронных аукционах», — сказал Александр Асриянц.

По словам Асриянца, назначение земли под рынком не предполагает возможности строительства жилых домов. А перепрофилирования городские власти не допустят.

Депутаты требовали гарантий, что новый собственник сохранит рынок. Приводились как положительные примеры (Угличский рынок), так и отрицательные — например, кинотеатр Волга, на месте которого собственник построил жилой комплекс.

Несмотря на обещания со стороны мэрии продать рынок дорого и не допустить смены его профиля, депутаты предложили отложить рассмотрение вопроса. Но он все-таки был вынесен на голосование. В результате решение было не принято. Окончательное решение будет принято муниципалитетом Ярославля на ближайшем заседании.