Москва, 28 августа, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Решение об освобождении из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского было принято благодаря тому, что была использована практика европейского суда, считает адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский. Об этом он заявил 28 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ombudsmanrf.org Кирилл Вышинский (справа)

«Сейчас Кирилл приводит себя в порядок. Добрался до горячей воды. И вдыхает воздух свободы. Как человек, свободный от содержания под стражей, — сказал Доманский. — И дальше мы в бой за справедливым решением. Уже появились разные инсинуации относительно процедуры вынесенного судом решения. [Однако] наше правосудие, может быть, медленное, но оно есть. Для меня это было ожидаемое решение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 августа украинский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.