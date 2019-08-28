Сеул, 28 августа, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила электрический самокат, предназначенный для преодоления автовладельцами пути до парковки и от неё. Об этом сообщает портал Motor.ru.

Zrkuban.ru Электрический самокат Hyundai

Концепт этого электросамоката был представлен в 2017 году. Спустя два года корейская компания улучшила его характеристики. Так, самокат получил задний привод, что здорово повлияло на его устойчивость. В передней части появилась подвеска, которая обеспечила более комфортную езду, в том числе по неровной дороге.

Электрический самокат Hyundai имеет литиевую батарею, емкость которой составляет 10,5 Ач. Максимальная скорость самоката — 20 км/ч. Он может проехать без подзарядки 20 км. В будущем компания собирается использовать систему рекуперативного торможения, которая позволит увеличить запас хода на 7%.

Вес самоката составляет порядка 7,7 кг. Он имеет складную конструкцию и цифровой дисплей, который отображает уровень заряда батареи и скорость. Кроме того, у электросамоката установлены светодиодные фары и задние фонари.

Напомним, в начале августа 2019 года немецкая компания Audi представила электрический самокат e-tron Scooter.

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