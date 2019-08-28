Иркутск, 28 августа, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Автомобильный мост через реку Алка, являющийся неотъемлемой технологической частью автомобильной дороги в Иркутской области, подвергшейся наводнению, находится в аварийном состоянии. Это выяснила прокуратура Куйтунского района, проведя оценку эффективности реализации полномочий муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Как пояснили в областной прокуратуре, проверяющие подтвердили, что администрацией Куйтунского района не принимается своевременных мер к надлежащему содержанию данного моста, обеспечивающего безопасность жизни и здоровья граждан.

«По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений закона, внесенного прокурором Куйтунского района, органом местного самоуправления приняты меры к организации и проведению ремонтно-восстановительных работ. Их фактическое выполнение находится на контроле прокуратуры», — сказано в официальном сообщении надомного органа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поручение как можно скорее восстановить жильё и всю необходимую инфраструктуру в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье дал российский президент Владимир Путин в ходе своих визитов в Иркутскую область. Однако прокуратура уже неоднократно сообщала о том, что быстро восстанавливать дороги, мосты и даже насосную станцию, главы местных муниципалитетов начинали только после предписаний. В частности, такая ситуация наблюдалась в городах Шелехов, Нижнеудинск, Черемхово и ряде других территорий.

Читайте также: Прокуратура понудила заняться дорогами в пострадавшем от потопа Шелехове

Читайте также: В пострадавшем от потопа Нижнеудинске не спешат ремонтировать теплотрассу

Читайте также: Отдалённые сёла Приангарья всё ещё отрезаны от внешнего мира из-за потопа