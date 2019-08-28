Симферополь, 28 августа, 2019, 13:42 — ИА Регнум. С первого сентября Республика Крым переходит на новую систему оплаты труда учителей. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата учителей

«Главная задача — уйти от базового коэффициента 6200 к понятию оклада. Сегодня оклад педагога, работающего на одну ставку, составляет 14,6 тысячи рублей. К ним добавляются надбавки: стимулирование, классное руководство, выслуга лет, за проверку тетрадей», — отметила Гончарова.

По её словам, активные учителя, которые имеют стаж, профессиональные звания, могут получать до 35 тысяч рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма выразили готовность выйти на федеральный уровень с предложениями о смягчении бюрократической нагрузки на педагогов.